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Notizie Comune Di Firenze Fiorentina

"Tempi rispettati, stadio Franchi finito nel 2029, Campo di Marte pronto per EURO 2032"

13 marzo 2026 22:41

La nuova Fiesole "costa" l'abbattimento di 24 alberi. Protesta Campo di Marte: "Attenti al Karma"

23 gennaio 2026 21:57

"Al Franchi lavori infiniti? Scelta sciagurata di Nardella, lo Stadio lo avrebbe fatto Commisso"

22 ottobre 2025 23:12

Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"

15 luglio 2025 17:27

Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"

14 luglio 2025 19:11

Stadio Franchi, la Fiesole riapre solo per il centenario. L'anno prossimo prime 3 gare in trasferta?

19 maggio 2025 23:16

Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"

25 febbraio 2025 22:27

Intesa Comune-Fiorentina per giocare al Franchi anche l'anno prossimo, ora il cronoprogramma

21 dicembre 2024 23:59

Casini (Italia Viva): "Il termine lavori al Franchi previsto nel 2029 è solo una falsa speranza per i tifosi e per la città"

21 ottobre 2024 22:35

La Fiorentina ha perso il ricorso contro il Comune per lo stop ai lavori del Franchi: il restyling continua

24 luglio 2024 18:08

Il Comune di Firenze risponde a Ferrari: "La Fiorentina ha firmato ad aprile per far partire i lavori allo stadio"

04 giugno 2024 17:45

Nazione, Franchi, il lieto fine dunque con i 55 milioni è arrivato? Forse, ecco il piano del Comune

07 marzo 2024 10:14

Proseguono le iniziative dell'Ass.ne Davide Astori in nome e memoria del Capitano

29 febbraio 2024 21:49

Il Comune di Firenze annuncia: "Siamo al lavoro per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori"

04 gennaio 2024 18:33

Nardella risponde a Barone: "Una grave mancanza di rispetto. Abbiamo sempre collaborato"

30 dicembre 2023 12:34

Batosta per il Comune di Firenze, il Tar conferma il NO ai 55 milioni per il restyling dello stadio Franchi

24 novembre 2023 13:01

Comune di Firenze attacca: "Fiorentina aveva accettato 2 anni senza Franchi". Società viola irritata

26 luglio 2023 06:15

Ufficiale la firma per concessione del Franchi: Fiorentina verserà 650mila euro al Comune

28 aprile 2023 18:59

Il Quartiere 2 approva la "ZTL Viola": cambia viabilità intorno al Franchi quando gioca la Fiorentina

16 febbraio 2023 17:41

"Mettiamo la violenza fuorigioco!", il 23 novembre alle 19.00 evento benefico contro la violenza sulle donne

16 novembre 2021 17:47

Nardella: "In bocca al lupo agli Azzurri, specialmente Castrovilli! Europeo momento di unione"

11 giugno 2021 16:22

Firenze avrà il suo murale in onore del capitano Davide Astori: "Un modo per ricordare l'uomo"

15 marzo 2021 22:24

Più di 1 milione di euro dal comune di Firenze per le curve del Franchi. Inizio lavori nel 2021

07 dicembre 2020 15:17

Centro Sportivo della Fiorentina bloccato: "Come mai solo adesso?"

21 luglio 2020 14:24

Franchi a porte chiuse ma la zona necessita di provvedimenti al traffico. Ecco il comunicato del Comune

22 giugno 2020 16:58

L'aveva detto e l'ha fatto: De Magistris riconsegna il Fiorino d'oro al comune di Firenze

10 febbraio 2020 17:25

Commisso vuole un hotel dentro lo stadio, con camere vista campo. Ma il comune...

07 febbraio 2020 13:13

Commisso critico sulla gestione del Franchi: "Oggi, è una porcheria com'è mantenuto"

08 gennaio 2020 20:00

De Magistris contro il comune di Firenze: "Sono arrabbiato con il sindaco. Renderò il Fiorino d'Oro"

03 gennaio 2020 10:50

Valutazione area Mercafir: Sarà eseguita dagli stessi periti dello Juventus stadium

03 dicembre 2019 11:42

La Repubblica: Il Comune di Firenze sborserà 146.000€ per "colpa" dello stadio Franchi

02 gennaio 2018 14:08

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