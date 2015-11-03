Notizie Comune Di Firenze Fiorentina

"Tempi rispettati, stadio Franchi finito nel 2029, Campo di Marte pronto per EURO 2032"
13 marzo 2026 22:41
La nuova Fiesole "costa" l'abbattimento di 24 alberi. Protesta Campo di Marte: "Attenti al Karma"
23 gennaio 2026 21:57
"Al Franchi lavori infiniti? Scelta sciagurata di Nardella, lo Stadio lo avrebbe fatto Commisso"
22 ottobre 2025 23:12
Funaro: "La Fiorentina giocherà al Franchi durante tutti i lavori. Euro 2032? Ancora è presto"
15 luglio 2025 17:27
Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"
14 luglio 2025 19:11
Stadio Franchi, la Fiesole riapre solo per il centenario. L'anno prossimo prime 3 gare in trasferta?
19 maggio 2025 23:16
Ferrari sul Franchi: "Lavoriamo col Comune ma probabilmente non sarà pronto per il centenario"
25 febbraio 2025 22:27
Intesa Comune-Fiorentina per giocare al Franchi anche l'anno prossimo, ora il cronoprogramma
21 dicembre 2024 23:59
Casini (Italia Viva): "Il termine lavori al Franchi previsto nel 2029 è solo una falsa speranza per i tifosi e per la città"
21 ottobre 2024 22:35
La Fiorentina ha perso il ricorso contro il Comune per lo stop ai lavori del Franchi: il restyling continua
24 luglio 2024 18:08
Il Comune di Firenze risponde a Ferrari: "La Fiorentina ha firmato ad aprile per far partire i lavori allo stadio"
04 giugno 2024 17:45
Nazione, Franchi, il lieto fine dunque con i 55 milioni è arrivato? Forse, ecco il piano del Comune
07 marzo 2024 10:14
Proseguono le iniziative dell'Ass.ne Davide Astori in nome e memoria del Capitano
29 febbraio 2024 21:49
Il Comune di Firenze annuncia: "Siamo al lavoro per far rimanere la Fiorentina al Franchi durante i lavori"
04 gennaio 2024 18:33
Nardella risponde a Barone: "Una grave mancanza di rispetto. Abbiamo sempre collaborato"
30 dicembre 2023 12:34
Batosta per il Comune di Firenze, il Tar conferma il NO ai 55 milioni per il restyling dello stadio Franchi
24 novembre 2023 13:01
Comune di Firenze attacca: "Fiorentina aveva accettato 2 anni senza Franchi". Società viola irritata
26 luglio 2023 06:15
Ufficiale la firma per concessione del Franchi: Fiorentina verserà 650mila euro al Comune
28 aprile 2023 18:59
Il Quartiere 2 approva la "ZTL Viola": cambia viabilità intorno al Franchi quando gioca la Fiorentina
16 febbraio 2023 17:41
"Mettiamo la violenza fuorigioco!", il 23 novembre alle 19.00 evento benefico contro la violenza sulle donne
16 novembre 2021 17:47
Nardella: "In bocca al lupo agli Azzurri, specialmente Castrovilli! Europeo momento di unione"
11 giugno 2021 16:22
Firenze avrà il suo murale in onore del capitano Davide Astori: "Un modo per ricordare l'uomo"
15 marzo 2021 22:24
Più di 1 milione di euro dal comune di Firenze per le curve del Franchi. Inizio lavori nel 2021
07 dicembre 2020 15:17
Centro Sportivo della Fiorentina bloccato: "Come mai solo adesso?"
21 luglio 2020 14:24
Franchi a porte chiuse ma la zona necessita di provvedimenti al traffico. Ecco il comunicato del Comune
22 giugno 2020 16:58
L'aveva detto e l'ha fatto: De Magistris riconsegna il Fiorino d'oro al comune di Firenze
10 febbraio 2020 17:25
Commisso vuole un hotel dentro lo stadio, con camere vista campo. Ma il comune...
07 febbraio 2020 13:13
Commisso critico sulla gestione del Franchi: "Oggi, è una porcheria com'è mantenuto"
08 gennaio 2020 20:00
De Magistris contro il comune di Firenze: "Sono arrabbiato con il sindaco. Renderò il Fiorino d'Oro"
03 gennaio 2020 10:50
Valutazione area Mercafir: Sarà eseguita dagli stessi periti dello Juventus stadium
03 dicembre 2019 11:42
La Repubblica: Il Comune di Firenze sborserà 146.000€ per "colpa" dello stadio Franchi
02 gennaio 2018 14:08
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