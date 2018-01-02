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La Repubblica: Il Comune di Firenze sborserà 146.000€ per "colpa" dello stadio Franchi

Italia '90 il Franchi veniva ristrutturato per i mitici mondiali di calcio.La Repubblica nell'edizione odierna svela un dietro le quinte quantomeno curioso: infatti, il Comune di Firenze  dovrà sborsa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2018 14:08
La Repubblica: Il Comune di Firenze sborserà 146.000€ per "colpa" dello stadio Franchi -
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Italia '90 il Franchi veniva ristrutturato per i mitici mondiali di calcio.

La Repubblica nell'edizione odierna svela un dietro le quinte quantomeno curioso: infatti, il Comune di Firenze  dovrà sborsare circa 146.000€. per saldare una vertenza con la ditta che fece i lavori di ristrutturazione dello stadio. La vertenza nacque 27 anni fa, poichè al termine dei lavori venne chiesta una cifra più alta del pattuito ed oggi ecco la sentenza: il Comune deve pagare, ad una ditta che però non esiste più...

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