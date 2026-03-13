“Tempi rispettati, stadio Franchi finito nel 2029, Campo di Marte pronto per EURO 2032”

Questa mattina le commissioni consiliari urbanistica e sport hanno effettuato un sopralluogo al cantiere dello stadio Artemio Franchi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’impianto. Alla visita hanno preso parte anche l’assessora allo sport Letizia Perini, il direttore della direzione servizi tecnici Alessandro Dreoni e il direttore tecnico del cantiere Luca Buzzoni. Durante l’incontro sono state illustrate alle commissioni le principali attività attualmente in corso, relative allo stralcio 1 del progetto di ristrutturazione dello stadio.

L’assessora Perini ha fatto il punto sull’andamento dell’intervento, sottolineando il rispetto dei tempi previsti: “I lavori vanno avanti, il sopralluogo delle due commissioni ha rappresentato un’occasione in più per fare vedere tutto il lavoro che stanno portando avanti le ditte, gli operai in cantiere, i tecnici e gli amministrativi. I tempi sono rispettati e si conferma quanto detto dalla sindaca: fine lavori nel 2029. Come da cronoprogramma reso noto lo scorso dicembre, i lavori strutturali del primo lotto della ristrutturazione dello stadio Franchi termineranno nei primi mesi del 2027. Abbiamo parlato anche dell’area di Campo di Marte, dell’ampliamento del giardino, la piscina e le aree che saranno messe a disposizione eventualmente per gli Europei 2032, per i quali stiamo lavorando al progetto definitivo secondo le caratteristiche richieste dal dossier Uefa”.