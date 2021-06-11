Nardella: "In bocca al lupo agli Azzurri, specialmente Castrovilli! Europeo momento di unione"
Il sindaco Nardella sostiene su Twitter la Nazionale Italiana, in vista della partita inaugurale con la Turchia stasera
Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto augurare personalmente alla Nazionale italiana il suo in bocca al lupo per l'Europeo, che inizierà proprio stasera con la partita Italia-Turchia. Nardella ha scelto Twitter per esprimere il proprio sostegno, con un augurio speciale per Gaetano Castrovilli, unico giocatore della Fiorentina selezionato dal CT Mancini.
Il tweet:
"Finalmente inizia l’Europeo, un grande momento di sport che unisce tutti gli italiani in questo periodo complicato. Da Firenze un grande in bocca al lupo agli azzurri e un pensiero speciale al nostro Gaetano Castrovilli, appena convocato. Forza ragazzi, siamo con voi!"
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