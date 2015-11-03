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Notizie Europeo Fiorentina

Sentite Ventura: "Europeo? Troppo brutto per essere vero. Spalletti bravissimo. Dimarco simbolo"

17 ottobre 2024 00:04

Locatelli furioso contro Spalletti che non lo ha convocato per l'europeo con l'Italia. Immagine nera

23 maggio 2024 16:38

Biraghi e Bonaventura non andranno all'Europeo. Spalletti non convoca nessuno della Fiorentina

23 maggio 2024 15:26

La centrocampista della Fiorentina femminile, Veronica Boquete, commenterà la Spagna all'Europeo

15 maggio 2024 17:40

Spalletti inizierà la preparazione senza i giocatori di Fiorentina ed Atalanta dal 30 maggio

10 maggio 2024 12:00

Carnesecchi fa la papera, l'Italia U21 perde contro la Norvegia e viene eliminata ai gironi dell'Europeo

28 giugno 2023 22:44

Euro 2032, Firenze si candida ed ha buone possibilità di vittoria grazie al restyling del Franchi

11 marzo 2023 09:50

Nardella: "In bocca al lupo agli Azzurri, specialmente Castrovilli! Europeo momento di unione"

11 giugno 2021 16:22

Repubblica, Castrovilli gol ed assist, il gioiello viola è tornato: ora sogna l'Europeo

22 febbraio 2021 10:41

Nazione, Castrovilli tra l'infortunio ed il rinnovo. Servono prestazioni convincenti per andare all'Europeo

10 dicembre 2020 09:19

CorFio, Bonaventura è il jolly della Fiorentina di Prandelli con il sogno di avere un posto all'Europeo

09 dicembre 2020 09:38

Castrovilli: "La 10? Un onore, è la storia di Firenze. Sogno l'Europeo. Commisso è una persona d'oro"

23 settembre 2020 18:35

CorSport, Chiesa pensa ad un 2021 alla Fiorentina: consacrarsi a Firenze e giocare l'Europeo

20 maggio 2020 10:42

Mancini: "Castrovilli può solo crescere. Chiesa? Un giocatore duttile come lui è una risorsa"

06 aprile 2020 18:24

Di Livio: "Il campionato va annullato, solo così si salva il calcio. Lotito non lo capisco..."

26 marzo 2020 13:14

Chiesa resta alla Fiorentina? Lo slittamento di Euro 2020 lo avvicina a Firenze

17 marzo 2020 15:08

Voci inglesi: l'UEFA pronta a chiedere un maxi risarcimento di 300 milioni per il rinvio dell'Europeo

17 marzo 2020 00:34

Europeo 23 novembre-23 dicembre o a giugno 2021. La Serie A riprenderà a maggio

16 marzo 2020 12:24

Mancini: "Quest'anno l'Europeo l'avremmo vinto ma se slitterà, vinceremo il prossimo"

16 marzo 2020 01:07

Dalla Francia: l'UEFA annuncerà che l'Europeo sarà spostato nel 2021. Le competizioni poi saranno sospese

12 marzo 2020 18:54

Europeo 2020, la UEFA dice no al rinvio: confermate le date ufficiali. Si inizia il 12 giugno a Roma

10 marzo 2020 19:14

Repubblica, ecco 5 possibili scenari dopo lo stop al campionato di Serie A

10 marzo 2020 10:37

Cannavaro: "Ottimista per l'Europeo con il tridente Immobile-Insigne-Chiesa. Peccato per Bernardeschi"

11 febbraio 2020 14:48

Sabatini: "L'Italia in vista dell'Europeo ha un centrocampo molto forte. Castrovilli è da Nazionale"

03 ottobre 2019 18:54

Zurkowski: "Chiesa è veramente forte. Ho preferito la Fiorentina alla Juve. Sensazioni buone dai tifosi viola"

01 luglio 2019 10:53

L'Italia U21 vince in rimonta 3-1, splendida doppietta di Chiesa

17 giugno 2019 00:08

Europeo Under 21, Chiesa negli 11 di Italia-Spagna

16 giugno 2019 21:10

TUTTI VOGLIONO CHIESA, MA LUI VUOLE SOLO LA FIORENTINA. ALMENO FINO ALL'EUROPEO 2020... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

09 settembre 2018 23:41

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