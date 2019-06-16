L'Italia U21 vince in rimonta 3-1, splendida doppietta di Chiesa

Al Dall'Ara di Bologna termina 3-1 la sfida tra Italia e Spagna. Dopo un inizio un po' appannato, al 9' minuto gli azzurrini vanno subito sotto con il goal di Ceballos. Poi al 36' con uno stop fenomen...

Al Dall'Ara di Bologna termina 3-1 la sfida tra Italia e Spagna. Dopo un inizio un po' appannato, al 9' minuto gli azzurrini vanno subito sotto con il goal di Ceballos. Poi al 36' con uno stop fenomenale Federico Chiesa si porta avanti la palla in un lampo, punta il suo avversario saltandolo secco e la insacca in rete alle spalle del portiere. Al 64' è ancora goal per l'imprendibile talento viola che si regala una doppietta nella gara d'esordio dell'Europeo Under 21. All'82' l'iberico Soler trattiene ed atterra Pellegrini il quale va dal dischetto e segna il terzo goal italiano. In attesa della partita di mercoledì contro la Polonia, la nazionale si posiziona al primo posto nel Gruppo A.