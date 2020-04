Queste le parole rilasciate a Sky Sport dal ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini: “Il rinvio di un anno degli Europei dal punto di vista sportivo può anche andar bene, la nostra è una squadra giovane e possiamo solo migliorare. Giocando a giugno avremmo avuto delle possibilità ma sicuramente al momento ci sono squadre più pronte di noi e nazionali affermate come quella francese. Castrovilli? Può solo crescere, ha già giocato con noi. La mia fortuna è avere questi giovani come anche Barella, Verratti e Sensi, tutti giovani con grande talento. Avere giocatori duttili è una risorsa, ne abbiamo 4-5 come Bernardeschi, Chiesa, Sensi s Florenzi. Penso sia fondamentali averli ad un Europeo o ad un Mondiale. Possiamo competere al livello delle migliori, il fatto che l’Europeo si giochi l’anno prossimo può aiutarci. Spero di essere il ct che vincerà l’Europeo con l’Italia dopo il ’68.”