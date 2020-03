di Lisa Grelloni

Lo slittamento dell’Europeo 2020 ed il caos provocato dal Coronavirus sta avvicinando sempre di più la permanenza di Federico Chiesa alla Fiorentina. In questi giorni si doveva tenere l’incontro tra l’entourage del calciatore e la dirigenza viola ma tutto è stato rimandato vista l’emergenza sanitaria che si è venuta a creare nel nostro Paese. Commisso offrirà un ricco aumento dell’ingaggio al gioiello viola con conseguente allungamento del contratto. Forse verrà inserita una clausola rescissoria di una cifra non “monstre” in grado di liberare il calciatore nel caso in cui chieda la cessione. Inoltre se Pezzella il prossimo anno deciderà di andare altrove la fascia di capitano potrebbe andare proprio sul suo braccio. Un motivo in più per restare in viola Chiesa potrebbe averlo anche nel fatto che ormai sembra mancare solo l’ufficialità dell’UEFA sul rinvio dell’Europeo a giugno-luglio 2021 e quindi quale miglior occasione se non quella di continuare a giocare con continuità in viola avendo un posto da titolare inamovibile in una città che l’ha sempre cullato per portare a casa la convocazione alla corte di Mancini il prossimo anno?