Notizie Euro2020 Fiorentina

Castrovilli: "È l'anno zero. Mi piace il gioco di Italiano, vogliamo toglierci delle soddisfazioni"
06 agosto 2021 16:55
Toni: "Italia, c'era qualcosa di magico. Comportamento dell'Inghilterra da condannare"
13 luglio 2021 14:35
Cecchi: "Non ce la faccio ad esultare ad un gol di Chiesa. Per me la Nazionale è altro"
12 luglio 2021 13:44
Fulvio Collovati e Antonio Cabrini: ecco i pronostici per Euro 2020
19 giugno 2021 11:56
"Quando Eriksen era per terra il suo cuore non batteva più, salvato dal defibrillatore". Il racconto del medico
13 giugno 2021 14:47
Eriksen sta bene, ha salutato i compagni. Continua ad essere ricoverato in ospedale per esami
13 giugno 2021 12:24
Parla il medico: "Eriksen salvato da chi lo ha soccorso. Si tratta di un problema al cuore, di aritmia"
12 giugno 2021 21:25
Chiesa resta alla Fiorentina? Lo slittamento di Euro 2020 lo avvicina a Firenze
17 marzo 2020 15:08
Gravina a Radio Anch'Io Sport: "Europeo da rinviare. Ipotesi campionato su due stagioni"
16 marzo 2020 11:23
Euro 2020, l'Italia debutta a Roma il 12 giugno. Spauracchio Mbappè o Cristiano Ronaldo per gli azzurri
13 ottobre 2019 19:20
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