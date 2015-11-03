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Notizie Euro2020 Fiorentina

Castrovilli: "È l'anno zero. Mi piace il gioco di Italiano, vogliamo toglierci delle soddisfazioni"

06 agosto 2021 16:55

Toni: "Italia, c'era qualcosa di magico. Comportamento dell'Inghilterra da condannare"

13 luglio 2021 14:35

Cecchi: "Non ce la faccio ad esultare ad un gol di Chiesa. Per me la Nazionale è altro"

12 luglio 2021 13:44

Fulvio Collovati e Antonio Cabrini: ecco i pronostici per Euro 2020

19 giugno 2021 11:56

"Quando Eriksen era per terra il suo cuore non batteva più, salvato dal defibrillatore". Il racconto del medico

13 giugno 2021 14:47

Eriksen sta bene, ha salutato i compagni. Continua ad essere ricoverato in ospedale per esami

13 giugno 2021 12:24

Parla il medico: "Eriksen salvato da chi lo ha soccorso. Si tratta di un problema al cuore, di aritmia"

12 giugno 2021 21:25

Chiesa resta alla Fiorentina? Lo slittamento di Euro 2020 lo avvicina a Firenze

17 marzo 2020 15:08

Gravina a Radio Anch'Io Sport: "Europeo da rinviare. Ipotesi campionato su due stagioni"

16 marzo 2020 11:23

Euro 2020, l'Italia debutta a Roma il 12 giugno. Spauracchio Mbappè o Cristiano Ronaldo per gli azzurri

13 ottobre 2019 19:20

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