Castrovilli: “È l’anno zero. Mi piace il gioco di Italiano, vogliamo toglierci delle soddisfazioni”

Le parole di Gaetano Castrovilli ai microfoni del canale media ufficiale della Fiorentina con la nuova maglia addosso:

Ciao Gaetano ben ritrovato. Con la maglia nuova della Fiorentina, pronto per ricominciare la nuova stagione con la Viola.

“Appena sono arrivato sentito belle sensazioni. È l’anno zero per tutti. Non vediamo l’ora di cominciare”

Hai già incontrato il mister. Prime impressioni di mister Italiano?

“Me ne avevano già parlato molto bene. Ha un gioco che a me piace molto e che rispecchia un po’ la Nazionale. Speriamo di toglierci delle soddisfazioni”.

Ti abbiamo lasciato per poco tempo e ti ritroviamo campione d’Europa. Come è andata? Raccontaci la finale

“Ancora non realizzo il tutto ma devo dire che la forza del gruppo ha fatto tutto. Essere prima uomini e poi calciatori. Devo fare i complimenti ai miei compagni perchè hanno dato una spinta a tutti. È stata una bellissima esperienza”

Che cosa ti porti via dall’Europeo?

“Dall’Europeo mi porto via che i grandi mi hanno dato tanto: nonostante l’età vanno a duemila, noi giovani dobbiamo solo guardare, apprendere e farlo anche noi”.

Come avete festeggiato?

“Nello spogliatoio abbiamo festeggiato fino alle 2. Siamo arrivati in Italia alle 7 e stavamo ancora festeggiando. A Coverciano ci hanno fatto trovare anche dei cornetti. Non ci siamo mai fermati, non abbiamo mai dormito”

Un saluto ai tifosi?

“Forza Viola!”

Di seguito il video integrale dell’intervista di Gaetano Castrovilli.

LEGGI ANCHE: