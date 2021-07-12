Cecchi: "Non ce la faccio ad esultare ad un gol di Chiesa. Per me la Nazionale è altro"

Le parole di Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Bruno

Stefano Cecchi, giornalista e scrittore italiano, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno per parlare della vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia. Ecco le sue parole:

"La Nazionale per me è altro, giocatori come Bonucci o Donnarumma non riesco a tifarli. Non ce la faccio a tifare un giocatore come Chiesa ed esultare ai sui gol in azzurro dopo che è passato dalla Fiorentina alla Juventus".

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