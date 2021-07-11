Antognoni svela: "Incontro con la Fiorentina in settimana. Credo che l'esito sarà positivo"
Antognoni parla del suo futuro, può restare alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 18:43
"Questa Nazionale italiana - ha detto a Dribbling Europei su Rai 2 Giancarlo Antognoni - sta ripercorrendo ciò che abbiamo fatto noi, a volte è un vantaggio essere sfavoriti. L'11 luglio bello perchè abbiamo vinto ma brutto perchè io mi sono infortunato. Futuro? In settimana ci incontreremo con la Fiorentina, poi vedremo che cosa succederà. Penso che alla fine ci sarà un esito positivo".
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