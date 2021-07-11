Non solo Europei, oggi è il Berrettini day, la finale del tifoso viola sarà visibile in chiaro
Ecco come seguire la super sfida del tifoso viola Berrettini
Come riporta Repubblica, nel tempio del tennis, sotto il completo rigorosamente bianco e su quell’erba che ha un fascino immutato nel tempo, ci sarà anche un piccolo grande pezzo di viola. Matteo Berrettini è pronto a scrivere la storia del tennis italiano a Wimbledon in finale contro Novak Djokovic e lo farà portandosi dietro anche la sua fede viola, il suo essere tifoso della Fiorentina sbandierato ai quattro venti. Una fede che per Berrettini vale oltre la scaramanzia e le dicerie sul fatto che il viola porta male come colore: anni fa infatti decise di usare un polsino scaramantico di colore viola per vedere se i continui dolori al polso svanissero di colpo e con il tempo ha avuto ragione.
Ricordiamo che la finale di oggi sarà visibile a tutti, sul canale Tv8 del digitale terrestre a partire dalle ore 15
KOUYATE INTANTO NEL MIRINO DELLA FIORENTINA
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