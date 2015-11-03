Notizie Berrettini Fiorentina

Berrettini emozionato: "Ho la Fiorentina nel cuore, l'ho iniziata a tifare quando era in serie C"
10 ottobre 2022 20:36
Berrettini sarà allo stadio per vedere Fiorentina-Lazio e riceverà le chiavi della città da Nardella
10 ottobre 2022 12:24
Nazione, il tifoso viola Berrettini parteciperà all’Atp 250 di Firenze
10 settembre 2022 09:16
Berrettini: "Terrei Milenkovic. Mandragora non è un salto di qualità. Priorità Fiorentina? Il grande attaccante"
28 giugno 2022 14:00
Il tifoso della Fiorentina Berrettini costretto a ritirarsi da Wimbledon dove era favorito causa Covid
28 giugno 2022 12:26
Un tifoso della Fiorentina urla a Berrettini nella finale a Londra "Forza viola" in mondovisione
19 giugno 2022 15:55
Il tifoso viola Berrettini a Sanremo: "Questo pubblico non è mica ostile come quello australiano"
01 febbraio 2022 23:08
Criscitiello deride e snobba Berrettini in diretta su Sportitalia: "Non ce ne frega niente". Il video
27 gennaio 2022 16:44
Djokovic rischia 5 anni di carcere e la fine della carriera per il caso successo in Australia
12 gennaio 2022 13:54
Santopadre, coach Berrettini: "Matteo orgoglio italiano. Fiorentina? Non si perde gli highlights"
23 luglio 2021 10:31
Non solo Europei, oggi è il Berrettini day, la finale del tifoso viola sarà visibile in chiaro
11 luglio 2021 13:18
Berrettini annienta Hurkacz e vola in finale a Wimbledon. Domenica appuntamento con la storia
09 luglio 2021 20:05
Il tifoso della Fiorentina Berrettini vola in semifinale a Wimbledon ed entra nella storia
07 luglio 2021 23:54
Berrettini: "La passione per la viola me l'ha trasmessa mio nonno paterno"
24 gennaio 2021 18:33
Berrettini: "Se è più facile vedere me in top-5 o la Fiorentina in CL? Dico che riusciremo tutti e due"
15 novembre 2019 11:14
(FOTO) ACF celebra Berrettini vincitore nelle Atp Finals. Ecco il tweet al tennista tifoso
14 novembre 2019 23:12
Berrettini è nella storia, batte Thiem. Il tifoso viola è il primo italiano a vincere un match nelle finali Atp
14 novembre 2019 17:50
Papà di Matteo Berrettini: "Segue poco il calcio perchè preferisce il basket ma tifa Fiorentina"
29 ottobre 2019 12:43
Berrettini: "Fiorentina-Juve? Rivalità diversa rispetto a Federer-Nadal. Tifo viola perchè..."
12 settembre 2019 00:42
Brio: "Berrettini ha un unico e grande difetto. Uno di Roma non può tifare Fiorentina"
06 settembre 2019 12:37
Berrettini, il tifoso viola entra nella storia! E' semifinale in uno slam dopo 42 anni
05 settembre 2019 01:15
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