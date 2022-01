Djokovic rischia 5 anni di carcere e la fine della carriera per il caso successo in Australia

Rischia fino a 5 anni di reclusione, Novak Djokovic, se dovesse risultare che ha fornito false dichiarazioni per entrare sul territorio australiano. Lo riferisce la stampa australiana dopo che le autorità sull’immigrazione hanno deciso di prendersi più tempo per studiare il caso. Negli uffici del ministro Hawke si stanno infatti esaminando gli errori e le discrepanze relativi al test per il Covid-19 di Novak Djokovic e alla sua dichiarazione di viaggio presentata all’ingresso in Australia, dopo che in un lungo post su Instagram la star del tennis si è anche scusata per avere rilasciato un’intervista a L’Equipe mentre sapeva di essere positivo al coronavirus: “Possiamo rivelare che l’indagine del dipartimento degli Affari interni sulla star del tennis è stata ampliata per includere la sua violazione delle regole sull’isolamento in Serbia, le dichiarazioni errate sul formulario di ingresso in Australia relativo ai viaggi e le incongruenze sulla data del suo test per il Covid-19”, si legge su The Age.