Berrettini annienta Hurkacz e vola in finale a Wimbledon. Domenica appuntamento con la storia
Matteo Berrettini sconfigge in 4 set il polacco Hurkacz e vola in finale al torneo di Wimbledon. É il primo Italiano a riuscirci
Matteo Berrettini tennista italiano numero 8 nel ranking mondiale e grande tifoso della Fiorentinahttp://Fiorentina Channel.it, batte in 4 set (6-3 6-0 6-7 6-4) il polacco Hurkacz e vola in finale di Wimbledon.
É la prima volta che un tennista italiano raggiunge questo traguarda e Domenica ci aspetta una giornata da leoni con la nazionale di calcio che si gioca l'Europeo a Wembley contro l'Inghilterra ed il nostro Matteo atteso dall'appuntamento con la storia.
Forza Matteo Firenze é con te
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