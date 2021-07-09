Antognoni: "Per colpa di qualcun altro sto decidendo per il mio futuro alla Fiorentina"

A prescindere dalla mia decisione noi saremo sempre insieme

Sul profilo Facebook di Michele Vuturo, noto tifoso della Fiorentina, è stato pubblicato un video con le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni che non sembrano lasciare altri spazi interpretativi se non di addio alla società:

"Non mi sono mai tradito con i tifosi della Fiorentina e questo è bello. Oggi mi ritrovo a decidere una cosa importante ma non per colpa mia, ma per colpa di qualcun altro. A prescindere dalla mia decisione noi saremo sempre insieme, e questo è quello che conta. A 67 anni sto vincendo una cosa più importante: il vostro affetto nei miei confronti ricambiato da me e dalla mia famiglia".

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https://www.labaroviola.com/corsport-fiorentina-su-orsolini-ma-la-lazio-vuole-bruciare-la-concorrenza-ce-anche-il-torino/145439/