CorSport, Fiorentina su Orsolini ma la Lazio vuole bruciare la concorrenza. C'è anche il Torino
Diversi club su Orsolini, c'è anche la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 10:15
Là davanti, non si smette di monitorare la situazione relativa a Riccardo Orsolini del Bologna, corteggiato da diversi club. La Lazio potrebbe pensare di bruciare la concorrenza, ma sia Fiorentina che Torino osservano con interesse. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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