Labaro Viola

CorSport, Fiorentina su Orsolini ma la Lazio vuole bruciare la concorrenza. C'è anche il Torino

Diversi club su Orsolini, c'è anche la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 10:15
CorSport, Fiorentina su Orsolini ma la Lazio vuole bruciare la concorrenza. C'è anche il Torino -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Orsolini
Condividi

Là davanti, non si smette di monitorare la situazione relativa a Riccardo Orsolini del Bologna, corteggiato da diversi club. La Lazio potrebbe pensare di bruciare la concorrenza, ma sia Fiorentina che Torino osservano con interesse. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, PULGAR IN PARTENZA? SAVANIER PUÒ ESSERE IL SOSTITUTO. TORREIRA? PISTA COMPLICATA

https://www.labaroviola.com/corsport-pulgar-in-partenza-savanier-puo-essere-il-sostituto-torreira-pista-complicata/145437/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok