Labaro Viola

CorSport, Pulgar in partenza? Savanier può essere il sostituto. Torreira? Pista complicata

La Fiorentina guarda per rinforzare al centrocampo. Pulgar in partenza?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 10:11
CorSport, Pulgar in partenza? Savanier può essere il sostituto. Torreira? Pista complicata - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Pulgar
Condividi

CorSport, Pulgar in partenza? Savanier può essere il sostituto. Torreira? Pista complicata

La grande Coppa America disputata da Erick Pulgar ha acceso gli interessi di molti club per il cileno. Può essere uno dei partenti. I riflettori in entrata sono tornati ad accendersi su Teji Savanier. Resta nei radar, per quanto si tratti di un'operazione difficile, il solito sogno estivo legato a Lucas Torreira rientrato all'Arsenal dal prestito al'Atletico Madrid. Resta aperta la strada che porta a Matteo Ricci mentre sfuma Dorsch. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO, L’OBIETTIVO È ENTRARE NELLA TESTA DEI GIOCATORI: CONFRONTI SINGOLI E POI NUOVA FILOSOFIA

https://www.labaroviola.com/italiano-lobiettivo-e-entrare-nella-testa-dei-giocatori-confronti-singoli-e-poi-nuova-filosofia/145435/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok