CorSport, Pulgar in partenza? Savanier può essere il sostituto. Torreira? Pista complicata
La Fiorentina guarda per rinforzare al centrocampo. Pulgar in partenza?
La grande Coppa America disputata da Erick Pulgar ha acceso gli interessi di molti club per il cileno. Può essere uno dei partenti. I riflettori in entrata sono tornati ad accendersi su Teji Savanier. Resta nei radar, per quanto si tratti di un'operazione difficile, il solito sogno estivo legato a Lucas Torreira rientrato all'Arsenal dal prestito al'Atletico Madrid. Resta aperta la strada che porta a Matteo Ricci mentre sfuma Dorsch. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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