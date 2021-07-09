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Italiano, l'obiettivo è entrare nella testa dei giocatori: confronti singoli e poi nuova filosofia

Italiano vuole entrare nella testa dei calciatori della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 10:03
Italiano, l'obiettivo è entrare nella testa dei giocatori: confronti singoli e poi nuova filosofia -
Rassegna Stampa
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Italiano, l'obiettivo è entrare nella testa dei giocatori: confronti singoli e poi nuova filosofia

Il primo obiettivo di Italiano sarà quello di entrare nella testa dei calciatori della Fiorentina. Riuscire a cambiare la mentalità di un gruppo "modesto". Ci saranno dei confronti singoli con i giocatori viola, poi la spiegazione della nuova filosofia. Non ci saranno preferenze per Italiano, tutti saranno uguali. Bisogna impegnarsi per una maglia da titolare. Lo scrive La Nazione.

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