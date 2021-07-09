Nazione, Fiorentina su Erlic, piace anche a Milan e Napoli. Kouamè può essere la chiave di scambio

Erlic nel mirino della Fiorentina, Milan e Napoli su di lui

Nel primo summit di mercato, Vincenzo Italiano non ha indicato nessun giocatore dello Spezia da portare a Firenze, non è un mistero però che Martin Erlic sia un suo fedelissimo. Lo Spezia per farlo partire vorrebbe guadagnare il massimo. Anche Milan e Napoli su di lui. Kouamè? La sua posizione va valutata. L'ivoriano partirà per i giochi olimpici di Tokyo. Potrebbe essere lui la chiave per arrivare proprio ad Erlic. Lo scrive La Nazione.

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