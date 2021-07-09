Repubblica, da Dalle Mura a Maleh passando per Ferraririni e Ranieri: tutti chiamati all'esame Moena

Italiano valuterà i giocatori. Chi sarà pronto al grande salto?

Partendo dalla difesa il primo focus riguarda Ferrarini e il ruolo di terzino destro. Il classe 2000 è reduce da un'ottima annata a Venezia e torna per giocarsi le sue carte in un reparto in cui sembrano esserci i movimenti maggiori. Venuti è sicuro di restare, Lirola vorrebbe tornare a Marsiglia. Un grande patrimonio è Christian Dalle Mura, viareggino, che dopo una parentesi in B a Reggio Calabria con poco presenze ma tanti complimenti ritornerà alla base con tanto di rinnovo con i viola. I calabresi vorrebbero confermare il prestito. Un grande europeo quello di Luca Ranieri e le attenzioni di Spezia e Venezia sono concrete. A centrocampo il dubbio principale è Maleh. Lo scrive Repubblica.

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