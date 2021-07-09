CorFio, Sottil, l'osservato speciale in casa Fiorentina: potenziale titolare con Gonzalez e Vlahovic

Italiano potrebbe considerare Sottil un titolare

Riccardo Sottil è l’osservato speciale in casa Fiorentina, vista l’impostazione tattica di Italiano e del suo 4-3-3. Viene considerato un potenziale titolare nel tridente con Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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