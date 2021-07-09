Pedullà: “Messias, Torino vicino alla chiusura. Fiorentina interessata ma prima deve cedere”

Il Torino accelera, vuole chiudere per Messias

Junior Messias è sempre più vicino al Torino. Una trattativa nata sottotraccia e a sorpresa e che si sta avvicinando alla definizione. C’è stato un altro summit, manca davvero poco. Il Crotone era partito da una base di 10 milioni più bonus, il Torino con i bonus non vorrebbe andare oltre gli 8-9 milioni, c’è il forte gradimento di Juric che ha messo il centrocampista offensivo in cima alla lista. E si può preparare perché siamo davvero a un passo dalla svolta. La Fiorentina, ripetiamo, resta molto interessata – Italiano stravede per il brasiliano – ma senza qualche cessione non si può agire. E anche per questo motivo il Torino ora ha voglia di chiudere. Lo scrive Alfredo Pedullà.

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