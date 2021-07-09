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Pedullà: “Messias, Torino vicino alla chiusura. Fiorentina interessata ma prima deve cedere”

Il Torino accelera, vuole chiudere per Messias

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 08:00
Pedullà: “Messias, Torino vicino alla chiusura. Fiorentina interessata ma prima deve cedere” - CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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CAGLIARI, ITALY - OCTOBER 25: Junion Messias of Crotone celebrates scoring a goal (0-1) during the Serie A match between Cagliari Calcio and FC Crotone at Sardegna Arena on October 25, 2020 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Junior Messias è sempre più vicino al Torino. Una trattativa nata sottotraccia e a sorpresa e che si sta avvicinando alla definizione. C’è stato un altro summit, manca davvero poco. Il Crotone era partito da una base di 10 milioni più bonus, il Torino con i bonus non vorrebbe andare oltre gli 8-9 milioni, c’è il forte gradimento di Juric che ha messo il centrocampista offensivo in cima alla lista. E si può preparare perché siamo davvero a un passo dalla svolta. La Fiorentina, ripetiamo, resta molto interessata – Italiano stravede per il brasiliano – ma senza qualche cessione non si può agire. E anche per questo motivo il Torino ora ha voglia di chiudere. Lo scrive Alfredo Pedullà

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