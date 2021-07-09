Pedullà: “Simy-Fiorentina in stand-by. Rifiutate le offerte dall’estero, vuole restare in Serie A”

Tanti club di Serie A su Simy, c'è anche la Fiorentina

Simy ha avuto nelle ultime ore anche proposte dall’estero, ma ha preferito respingerle. Non è una chiusura definitiva, ma per il momento la sua priorità resta l’Italia, vorrebbe continuare a giocare in Serie A. E l’Udinese resta molto interessata, ci sono stati ulteriori contatti e il gradimento del club friulano. Il Genoa sullo sfondo, la Salernitana defilata, la Fiorentina per ora in stand-by. L’attesa non durerà molto. Lo scrive Alfredo Pedullà.

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