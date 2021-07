Secondo Sportitalia, la Fiorentina sta monitorando Gianluca Scamacca. Contatti in corso tra Fiorentina e Sassuolo proprio in queste ore. L’attaccante è il primo nome in caso di uscite eccellenti.

