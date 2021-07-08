Labaro Viola

Lazzari: "Castrovilli va aspettato, concediamogli dei bonus. Regista? Si può sopperire alla sua mancanza"

Le parole di Andrea Lazzari ai microfoni di Lady Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2021 14:37
Lazzari: "Castrovilli va aspettato, concediamogli dei bonus. Regista? Si può sopperire alla sua mancanza" - FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain
FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain
Radio
Fiorentina
Castrovilli
Duncan
Sottil
Lady Radio
Lirola
Condividi

Lazzari: "Castrovilli va aspettato, concediamogli dei bonus. Regista? Si può sopperire alla sua mancanza"

Andrea Lazzari, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare gli ultimi temi legati al centrocampo in casa Viola. Ecco le sue parole:

CASTROVILLI "Va aspettato, ha bisogno anche di qualche bonus. Serve sbagliare e capire dai propri errori".

ITALIANO "Il suo Spezia si è salvato giocando a calcio. Duncan e Sottil possono rientrare benissimo nel suo gioco, hanno fisicità e tecnica necessarie. Lirola ha qualità importanti, il suo futuro credo che dipenda da lui, può far bene sia a Bergamo che a Firenze".

REGISTA "Si può sopperire sei i centrocampisti fanno volume e densità, a Firenze dopo Pizarro non c'è stato più nessuno al suo livello. Pensavo che Amrabat potesse ricoprire quel ruolo, trovo che non abbia dimostrato il suo valore".

LEGGI ANCHE:

FRIONE, ULTRAS SPEZIA: “ITALIANO UOMO SENZA PALLE. FOSSE USCITO ALLO SCOPERTO AVREMMO CAPITO”

https://www.labaroviola.com/frione-ultras-spezia-italiano-uomo-senza-palle-fosse-uscito-allo-scoperto-avremmo-capito/145287/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok