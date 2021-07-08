Lazzari: "Castrovilli va aspettato, concediamogli dei bonus. Regista? Si può sopperire alla sua mancanza"

Le parole di Andrea Lazzari ai microfoni di Lady Radio

Andrea Lazzari, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare gli ultimi temi legati al centrocampo in casa Viola. Ecco le sue parole:

CASTROVILLI "Va aspettato, ha bisogno anche di qualche bonus. Serve sbagliare e capire dai propri errori".

ITALIANO "Il suo Spezia si è salvato giocando a calcio. Duncan e Sottil possono rientrare benissimo nel suo gioco, hanno fisicità e tecnica necessarie. Lirola ha qualità importanti, il suo futuro credo che dipenda da lui, può far bene sia a Bergamo che a Firenze".

REGISTA "Si può sopperire sei i centrocampisti fanno volume e densità, a Firenze dopo Pizarro non c'è stato più nessuno al suo livello. Pensavo che Amrabat potesse ricoprire quel ruolo, trovo che non abbia dimostrato il suo valore".

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