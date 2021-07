Frione, Ultras Spezia: “Italiano uomo senza palle. Fosse uscito allo scoperto avremmo capito”

Parlando dell’arrivo del nuovo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, Labaroviola ha contattato in esclusiva Marco Frione, capo carismatico degli Utras dello Spezia.

Buongiorno Marco, sei sorpreso da questa situazione?

“Senza dubbio, Italiano aveva rispetto eterno da tutti gli spezzini. Se venti giorni fa avesse detto chiaramente che in caso di offerta da una big avrebbe voluto provare, la città avrebbe capito. Ma in questo modo ha fatto ‘fessa’ una città, una società ed una tifoseria”.

Come giudichi Vincenzo Italiano a livello di persona?

“Si è rivelato un uomo senza palle, come se fosse scappato di notte”.

E come tecnico?

“A Spezia ha fatto miracoli, è riuscito a cavare il sangue dalle rape, ha fatto rendere in serie A diversi giocatori alle prime armi. Penso a Vignali, Bastoni oppure lo stesso Maggiore. Ho avuto modo di vedere alcuni allenamenti, è un vero martello dalla panchina. Stile Antonio Conte? Meglio, il tecnico dell’Inter vuole solo campioni, Italiano esalta le seconde linee”.

Hai avuto modo di conoscerlo personalmente?

“Ci siamo incontrati come rappresentanza del tifo prima di periodi dove i risultati non venivano, è un tipo molto carismatico che non si tira indietro di fronte alle responsabilità”.

Come sarà il prossimo Spezia-Fiorentina?

“Sicuramente non sarà tranquillo in quei 90 minuti. Stiamo preparando un’accoglienza ad hoc, deve essere un inferno sportivo”.

Secondo te cosa ne pensano i tifosi viola di questa storia?

“Ho avuto modo di confrontarmi con alcuni di loro e la maggioranza si sarebbe volentieri evitata questa situazione. La società viola è stata poco corretta. Dopo l’addio di Gattuso avrebbero preferito non andare a contattare un tecnico fresco di rinnovo. A Firenze sanno cosa voglia dire farsi scippare un calciatore da una squadra di livello superiore, vedi i casi Bernardeschi e Chiesa. Fra tifosi questa storia ci ha avvicinato, pieno rispetto per la tifoseria viola”.

Marco Collini

