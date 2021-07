Vlahovic non sta più nella pelle, vuole ripartire: il rinnovo è la grande sfida della Fiorentina

Vlahovic è pronto a rituffarsi nella prossima Serie A. C’è tanta voglia di tornare in campo. Già stasera i calciatori si ritroveranno al centro sportivo per svolgere i test fisici. Vlahovic resterà alla Fiorentina, è molto ambito sul mercato. La sfida della Fiorentina è prolungare, l’attuale contratto in scadenza nel 2023. Lo scrive il Corriere dello Sport.

