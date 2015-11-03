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Notizie Erlic Fiorentina

TMW scrive: "Erlic può lasciare il Bologna a Gennaio, sul difensore croato ci sono Fiorentina e Parma"

18 dicembre 2024 10:42

Nazione, Fiorentina su Erlic, piace anche a Milan e Napoli. Kouamè può essere la chiave di scambio

09 luglio 2021 09:18

Gazzetta, Erlic, la Fiorentina l'ha cercato ma c'è anche il Milan. E Rebic prova a convincerlo

14 aprile 2021 09:32

Pezzella verso l'estero: alla Fiorentina piace Erlic dello Spezia ma occhio alla Roma

08 aprile 2021 09:09

Spezia, Erlic e Bastoni salteranno la partita di venerdì contro la Fiorentina per squalifica

13 febbraio 2021 22:30

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