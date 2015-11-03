Notizie Erlic Fiorentina

TMW scrive: "Erlic può lasciare il Bologna a Gennaio, sul difensore croato ci sono Fiorentina e Parma"
18 dicembre 2024 10:42
Nazione, Fiorentina su Erlic, piace anche a Milan e Napoli. Kouamè può essere la chiave di scambio
09 luglio 2021 09:18
Gazzetta, Erlic, la Fiorentina l'ha cercato ma c'è anche il Milan. E Rebic prova a convincerlo
14 aprile 2021 09:32
Pezzella verso l'estero: alla Fiorentina piace Erlic dello Spezia ma occhio alla Roma
08 aprile 2021 09:09
Spezia, Erlic e Bastoni salteranno la partita di venerdì contro la Fiorentina per squalifica
13 febbraio 2021 22:30
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