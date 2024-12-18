TMW scrive: "Erlic può lasciare il Bologna a Gennaio, sul difensore croato ci sono Fiorentina e Parma"

Potrebbe essere ancora in Serie A nel prossimo gennaio Martin Erlic ma con una maglia diversa. Il centrale croato è sbarcato a Bologna ma in questa stagione, complice anche un infortunio, non ha trova...

Potrebbe essere ancora in Serie A nel prossimo gennaio Martin Erlic ma con una maglia diversa. Il centrale croato è sbarcato a Bologna ma in questa stagione, complice anche un infortunio, non ha trovato grande spazio nella gestione Vincenzo Italiano. Così l'ex giocatore del Sassuolo potrebbe cambiare squadra nel prossimo mercato: non mancano le richieste per il classe 1998 di Zadar. Sul croato, 121 presenze in Serie A, ex Spezia, Sassuolo e Sudtirol, ci sono secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sia il Parma che la Fiorentina.

I ducali cercano un rinforzo d'esperienza da regalare a Fabio Pecchia in un reparto che ha mostrato delle difficoltà anche nell'ultimo turno di campionato. Peraltro per Erlic sarebbe un ritorno al Parma dove ha giocato nel settore giovanile senza però mai esordire in prima squadra. La Fiorentina in difesa pensa a un rinforzo con Comuzzo e Ranieri titolarissimi ma con una stagione ricca di impegni che porta Palladino a chiedere un ulteriore colpo considerato anche che Martinez Quarta ha richieste ma grazie alla sua polivalenza può giocare anche in mediana. Lo scrive Tuttomercatoweb

TREVISANI SU ITALIANO

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