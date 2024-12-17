Trevisani: "Si vedeva che Italiano era carico, avrei preferito vedere un 30% in meno anche per Palladino"

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani è intervenuto a Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio ed ha parlato di Bologna-Fiorentina e Vincenzo Italiano:"Italiano ha dato una lezione...

Il noto telecronista e opinionista Riccardo Trevisani è intervenuto a Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio ed ha parlato di Bologna-Fiorentina e Vincenzo Italiano:

"Italiano ha dato una lezione sul campo a quelli che a Firenze lo criticavano, in una partita che poteva finire 3-0. E siccome ha il carattere che ha voleva ricordargli che quello che aveva subito a livello di parole se lo era ricordato, si vedeva che era nervoso, eccessivo e carico fin troppo carico, considerata la vicende della mamma di Palladino avrei preferito vedere un 30% in meno. Detto questo il calcio è uno sport di emozione e pressioni, è bello che almeno dentro il campo ci sia qualcuno che è se stesso. Poi Italiano a Firenze è stato criticato eccessivamente per quello che ha fatto, a volte leggo di alcuni siti della Fiorentina che ne parlano come se fosse qualcosa da evitare, ma comunque avrei voluto vedere un 30% in meno"

PASTORE SU PRADE

https://www.labaroviola.com/pastore-quella-di-italiano-un-esultanza-normale-laccusa-di-prade-accampata-in-modo-volgare/281226/