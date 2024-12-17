Pastore: "Quella di Italiano un esultanza normale, l'accusa di Pradè accampata in modo volgare"
Nel corso dell'ultima puntata di Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio il noto giornalista Giuseppe Pastore si è espresso sulla lite tra Italiano e Pradè, questa la sue esultanza:"Italiano esult...
Nel corso dell'ultima puntata di Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio il noto giornalista Giuseppe Pastore si è espresso sulla lite tra Italiano e Pradè, questa la sue esultanza:
"Italiano esulta in maniera normale per una partita tirata contro l’ex squadra in uno scontro diretto e deve sentisi le accuse del suo ex direttore sportivo con cui si era lasciato male a Firenze. Che tra l’altro accampa in maniera molto volgare per il modo in cui ha messo in mezzo il lutto di Palladino per attaccare a Italiano che non doveva permettersi di esultare. Nel calcio Italiano ci sono queste dinamiche, come Zaniolo che davanti a 50.000 persone che gli danno del figlio di buona donna non può esultare, il calcio è emozione non ci si può sempre controllare, l’emozioni sono quelle che ci fanno andare a vedere il calcio. La corsa di Carletto Mazzone sotto la curva dell’Atalanta dopo 30 anni viene celebrata, ma cosa c’era di diverso."
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