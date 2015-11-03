Notizie Pastore Fiorentina

Pastore: "La Fiorentina è prigioniera della sua incostanza tattica: il Parma è l'avversario peggiore per i viola"
06 marzo 2026 16:29
Pastore: “Ci sono già proclami di disperazione, ma la stagione è lunga. La Fiorentina non molli l’Europa”
28 novembre 2025 17:28
Pastore: "La Fiorentina ha fatto una partita terrificante. I difensori sono mediocri a livello individuale"
21 ottobre 2025 21:52
Pastore: "La Fiorentina lentamente si sta avvicinando alla fine del tunnel, Pioli non rischia l'esonero"
03 ottobre 2025 12:37
Pastore critico: "La Fiorentina non è da Champions. Ranieri? Giocatore limitato per essere il capitano"
26 settembre 2025 22:48
Pastore: "Palladino? Quasi mai l'esonero è la migliore soluzione, ma c'è distanza tra lui e i giocatori"
25 febbraio 2025 15:51
Pastore: "Quella di Italiano un esultanza normale, l'accusa di Pradè accampata in modo volgare"
17 dicembre 2024 12:10
Pastore: "Questa Fiorentina mi ricorda il Verona dello Scudetto. Palladino sta alzando l'asticella"
11 dicembre 2024 15:04
Pastore non ha dubbi: "Vincerà l'Inter 2-1 con i gol di Thuram e Lautaro. Della Fiorentina segnerà Gosens"
29 novembre 2024 16:01
Pastore: "Il Milan ha sempre sofferto a Firenze, ma la Fiorentina nelle grandi partite ha Saturno contro"
25 marzo 2024 15:28
Pastore applaude: "Ricordo ancora l'ovazione ricevuto contro la Fiorentina, i tifosi sono incredibili"
23 ottobre 2023 11:29
Smalling rischia di saltare Firenze così come Pastore, Pellegrini invece rientrerà
11 dicembre 2019 15:53
CACCIA AL RILANCIO: FIORENTINA PIAZZA GIUSTA? SPUNTA PASTORE
26 giugno 2019 21:46
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