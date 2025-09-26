Pastore critico: "La Fiorentina non è da Champions. Ranieri? Giocatore limitato per essere il capitano"

Le impressioni del giornalista Giuseppe Pastore su cosa sta mancando alla Fiorentina in questo complicato inizio di stagione

Il talent di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore è intervenuto sulla delicata situazione in casa Fiorentina.

Ecco le impressioni del giornalista:

"L'anno scorso Palladino impiegò 4 giornate prima di trovare l'assetto. Se la Fiorentina avesse fatto i punti che doveva fare contro Monza e Venezia sarebbe in Champions League. Pioli non sta trovando il bandolo della matassa.

E' una squadra piena di giocatori, piena di doppioni ma anche di vuoti come ad esempio sulla regia dove ha soltanto Nicolussi Caviglia arrivato nell'ultimo giorno. Ha due esterni ottimi per giocare a cinque, un po' meno per giocare a quattro anche perché ha dei difensori mediocri alle spalle. E' un problema di sistema di gioco e anche di proclami come quello alla Champions League che il popolo viola sa che manca da 14 anni.

A Pisa la Fiorentina è favorita, basterebbe fare le cose ordinate per vincere.

Non vincere sarebbe doloroso e poi la Fiorentina deve reagire a livello morale e si è spenta."

Sui singoli della squadra:

"Mancano i trascinatori, si sta rivelando un trascinatore Mandragora che è un giocatore molto bravo ma è Mandragora. Manca l'apporto di Kean che sembra un po' spento e manca anche Gudmundsson.

Mancano i leader temperamentali, le squadre hanno bisogno di questi giocatori altrimenti sarebbe soltanto un'equazione, il capitano della Fiorentina è Ranieri ma questo la dice lunga sul momento della Fiorentina.

Sarà sicuramente un bravo ragazzo ma è un giocatore un po' limitato per essere il capitano della Fiorentina.

Non è una squadra da Champions League, se succede come l'anno scorso che il Milan e la Juve sbagliano può provarci ma la Fiorentina non è una squadra da Champions League".