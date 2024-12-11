Pastore: "Questa Fiorentina mi ricorda il Verona dello Scudetto. Palladino sta alzando l'asticella"

Contro il Bologna sarà un esame di laurea, ma sono sicuro che la Fiorentina abbia le qualità per fare una bella partita

Il giornalista Giuseppe Pastore, nella puntata di Elastici di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del percorso della Fiorentina e dei suoi possibili obiettivi. Queste le sue parole:

"Palladino sta alzando l'asticella di se stesso: perde Bove, con stagione evidentemente finita, contro il Cagliari lascia fuori Gudmundsson, che non ha ancora i 90 minuti, e rimangono fuori Kean e Colpani. Lui non guarda in faccia nessuno, ha il gruppo perché gioca bene. Però è un allenatore che dopo esser partito male sta portando il gruppo dalla sua parte e non ha paura di prendere delle decisioni rischiose. Perché tu parti con Kean fuori, una partita in cui non hai una punta, perché con tutto il rispetto Kouamé non vale Kean e la vince lo stesso. Nonostante abbia preso quelle decisioni contro il Cagliari, ha vinto 1-0. Continuano a passare le partite e vince sempre, ora va a Bologna con le varie suggestioni, perché c'è Italiano ed è un derby con un clima un po' infuocato. E' un piccolo esame di laurea Bologna-Fiorentina, trovando un Bologna che ha perso solo 2 partite in campionato, contro Napoli e Lazio, tostissima da affrontare in questo momento, ma la Fiorentina ha la qualità per fare una bella partita.

Mi ricorda da lontano il percorso di quel Verona dello scudetto: la Fiorentina se vince contro l'Inter è prima in classifica, senza dimenticarcelo. Il Verona aveva Osvaldo Bagnoli in panchina, senza un particolare pedigree in quel momento, e poi una composizione di rosa fatta di giocatori che avevano fallito con le grandi, come Fanna, Galderisi, Di Gennaro, Marangon, Volpato. Giocatori che avevano perso il treno delle grandi. Pradè ha comprato i giocatori, il 31 agosto alcuni giocatori, con un passato comune, con un senso di rivalsa e con il clima virtuoso di uno spogliatoio che si trova bene. Si aggiunge poi anche quel trauma di Bove che fortifica il gruppo, perché è un qualcosa che ti unisce. Punterei una fish sullo scudetto? No, a meno che la quota scudetto non rimanga intorno agli 81-82 punti, perché ti dà la possibilità di recuperare i momenti di calo. Se la quota arriva a 87 punti, allora è difficile andare sopra a quelle tre squadre di alta classifica".

Palladino: “Biraghi fuori per scelta tecnica, non voglio dire altro. Al posto di Bove può giocare Beltran”

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