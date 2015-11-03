Notizie Cronache Di Spogliatoio Fiorentina

La Fiorentina risponde a Batistuta: Invitato al Viola Park tramite alcuni giocatori nei giorni scorsi
07 febbraio 2026 16:30
Biasin critica: "La Fiorentina è ultima perchè se lo merita. La proprietà è assente e i giocatori in difficoltà"
07 novembre 2025 22:24
De Gea: "Ho detto a Pogba di venire alla Fiorentina. Pioli ha grande energia: faremo una grande stagione"
21 luglio 2025 16:51
Aquilani ricorda Barone: "Ho perso un punto di riferimento. Con lui si era creata davvero una magia"
12 aprile 2025 15:44
Beltran: "L'Italia voleva convocarmi, scelsi l'Argentina per 2 motivi. I miei bisnonni erano piemontesi"
04 marzo 2025 16:43
Pastore: "Palladino? Quasi mai l'esonero è la migliore soluzione, ma c'è distanza tra lui e i giocatori"
25 febbraio 2025 15:51
Dott. Patrizi: "Bove può giocare in Premier, lì non c'è visita di idoneità. Il defibrillatore non dà garanzie"
13 dicembre 2024 17:23
Pastore: "Questa Fiorentina mi ricorda il Verona dello Scudetto. Palladino sta alzando l'asticella"
11 dicembre 2024 15:04
Gosens: "I tifosi capiscano che i soldi non comprano la salute mentale. Molti soffrono in silenzio"
25 settembre 2024 16:43
Trevisani: "Kean? Partita mostruosa contro l'Atalanta. È indiscutibilmente l'attaccante italiano più forte"
17 settembre 2024 11:59
Cronache di Spogliatoio scrive: "Fiorentina offre 20 milioni per Gudmundsson. Genoa ne chiede 30"
29 gennaio 2024 18:12
Trevisani esalta Italiano: "Ha portato la Fiorentina dalla salvezza all'ultima giornata a due possibili finali"
04 aprile 2023 17:20
Bonaventura: "Giocavo al Padova con Italiano, richiamava tutti. Tante differenze dall'anno scorso"
29 novembre 2021 18:02
Video, Borja Valero intervista Bonaventura: "Spiegami come fai a difendere palla e fare doppio passo"
29 novembre 2021 17:24
Borja Valero: "Ho promesso ai tifosi viola che andrò in Curva Fiesole. Mi chiamano ancora sindaco"
29 novembre 2021 17:02
Diamanti: "Per Chiesa è meglio diventare una bandiera a Firenze che giocare in un top club"
01 settembre 2020 16:35
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