Labaro Viola

Notizie Cronache Di Spogliatoio Fiorentina

La Fiorentina risponde a Batistuta: Invitato al Viola Park tramite alcuni giocatori nei giorni scorsi

07 febbraio 2026 16:30

Biasin critica: "La Fiorentina è ultima perchè se lo merita. La proprietà è assente e i giocatori in difficoltà"

07 novembre 2025 22:24

De Gea: "Ho detto a Pogba di venire alla Fiorentina. Pioli ha grande energia: faremo una grande stagione"

21 luglio 2025 16:51

Aquilani ricorda Barone: "Ho perso un punto di riferimento. Con lui si era creata davvero una magia"

12 aprile 2025 15:44

Beltran: "L'Italia voleva convocarmi, scelsi l'Argentina per 2 motivi. I miei bisnonni erano piemontesi"

04 marzo 2025 16:43

Pastore: "Palladino? Quasi mai l'esonero è la migliore soluzione, ma c'è distanza tra lui e i giocatori"

25 febbraio 2025 15:51

Dott. Patrizi: "Bove può giocare in Premier, lì non c'è visita di idoneità. Il defibrillatore non dà garanzie"

13 dicembre 2024 17:23

Pastore: "Questa Fiorentina mi ricorda il Verona dello Scudetto. Palladino sta alzando l'asticella"

11 dicembre 2024 15:04

Gosens: "I tifosi capiscano che i soldi non comprano la salute mentale. Molti soffrono in silenzio"

25 settembre 2024 16:43

Trevisani: "Kean? Partita mostruosa contro l'Atalanta. È indiscutibilmente l'attaccante italiano più forte"

17 settembre 2024 11:59

Cronache di Spogliatoio scrive: "Fiorentina offre 20 milioni per Gudmundsson. Genoa ne chiede 30"

29 gennaio 2024 18:12

Trevisani esalta Italiano: "Ha portato la Fiorentina dalla salvezza all'ultima giornata a due possibili finali"

04 aprile 2023 17:20

Bonaventura: "Giocavo al Padova con Italiano, richiamava tutti. Tante differenze dall'anno scorso"

29 novembre 2021 18:02

Video, Borja Valero intervista Bonaventura: "Spiegami come fai a difendere palla e fare doppio passo"

29 novembre 2021 17:24

Borja Valero: "Ho promesso ai tifosi viola che andrò in Curva Fiesole. Mi chiamano ancora sindaco"

29 novembre 2021 17:02

Diamanti: "Per Chiesa è meglio diventare una bandiera a Firenze che giocare in un top club"

01 settembre 2020 16:35

Archivio

Esplora l'archivio di Cronache Di Spogliatoio

Sett. 6
Sett. 45 Sett. 30 Sett. 15 Sett. 10 Sett. 9
Sett. 50 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 5
Sett. 14
Sett. 48
Sett. 36