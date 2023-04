Trevisani esalta Italiano: “Ha portato la Fiorentina dalla salvezza all’ultima giornata a due possibili finali”

Durante la live di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha analizzato il percorso della Fiorentina: “La Fiorentina in campionato si trova esattamente dove dovrebbe stare, ossia dietro all’Atalanta. Ormai ai viola mancano pochi punti per raggiungere i bergamaschi. Però la Fiorentina sta facendo bene nelle Coppe e può andare a fare due finali. Se la Fiorentina dovesse arrivare ottava in Serie A e fare due finali, sarebbe una stagione fotonica per la squadra viola”.

Poi ha proseguito parlando di Vincenzo Italiano: “È un tecnico su cui mi soffermo volentieri. Son convintissimo che sia un allenatore forte e che dire sul triennio di Italiano in Serie A. Ha salvato lo Spezia dopo una promozione arrivata ad Agosto, quindi è andato alla Fiorentina. I Viola da anni si salvavano all’ultima giornata e li ha portati in Conference League. Quest’anno potrebbe fare due finali, tutto questo dopo soli 3 anni in A. Ma di che stiamo parlando?”