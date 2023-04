Italiano: “Abbiamo acciaccati e qualcuno ha la febbre. Ma daremo l’anima, obiettivo troppo grande”

Mister Vincenzo Italiano ai canali ufficiali del club presenta lo scontro di domani con la Cremonese: “Per noi quest’anno è una grande soddisfazione avere raggiunto questa semifinale, che andrà affrontata nella maniera più concentrata possibile. L’anno scorso ci è andata male, quest’anno ce la metteremo tutta, sapendo che la partita di campionato è andata e ricordandoci che è una doppia sfida. Conosciamo le qualità del nostro avversario”.

Quali sono le maggiori insidie?

“Il fatto che c’è un’andata e un ritorno, poi che ogni sbavatura può determinare il passaggio del turno. Affronteremo una squadra che si gioca tanto, sarà una bella partita e con grande orgoglio controbatteremo colpo su colpo”.

La Cremonese giocherà tutte le sue carte in Coppa Italia?

“Credo che cercherà di superare questo turno quanto noi, so solo che quando si arriva così in fondo tutti si ha la voglia di continuare. C’è in palio un obiettivo troppo grande, sono convinto che come noi avranno la voglia di arrivare in finale”.

Come sta la squadra?

“Bene, queste vittorie ci stanno dando tantissimo. Con i pochi allenamenti che abbiamo sfruttiamo anche le partite per aggiustare determinate cose. Abbiamo degli acciaccati e qualcuno con qualche linea di febbre. I primi undici daranno come sempre l’anima e poi ci saranno gli altri a dare man forte da subentranti”.

Quanto è difficile gestire così tante partite in così pochi giorni?

“E’ complicato ma noi da quest’anno ci siamo adattati bene. Gli impegni ravvicinati ci hanno fatto maturare, abbiamo gestito le energie”.