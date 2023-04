Terracciano: “Vincere ti fa sentire meno la fatica. La Cremonese è arrivata in semifinale con merito”

Pietro Terracciano ha parlato a Sport Mediaset della semifinale contro la Cremonese, queste le parole del portiere della Fiorentina:

“Le vittorie ti aiutano a lavorare meglio e ti fanno sentire anche meno la fatica, sappiamo che contro la Cremonese sarà dura, ci aspetta il primo round di una semifinale che sarà sicuramente complicato e una partita combattuta. Non commetteremo l’errore di sottovalutare perchè non c’è nulla da sottovalutare la Cremonese, è una squadra che è arrivata in semifinale con merito, anche per loro è un appuntamento storico, speriamo di continuare cosi, stiamo dimostrando una certa ma dellturità e spero che continueremo cosi”

