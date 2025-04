Aquilani ricorda Barone: “Ho perso un punto di riferimento. Con lui si era creata davvero una magia”

L’ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha parlato dell’ex direttore generale viola, Joe Barone, scomparso il 19 marzo del 2024. Queste le sue parole a Cronache di Spogliatoio:

“È un tasto dolente, perché si era creata davvero una magia, qualcosa di bello tra noi, la squadra Primavera, la dirigenza della Fiorentina e in particolare con Joe Barone. Lui era innamorato di quella squadra. Io perdo non solo un direttore sportivo o un uomo di calcio, ma un punto di riferimento per qualsiasi cosa, anche nella vita privata. Quindi di cose belle ne posso raccontare tante, ma gli occhi e la faccia di quando portavamo a casa quei trofei… Era come se li avesse vinti la prima squadra.

Se mi porto dietro dei consigli di Joe? Il consiglio era che nonostante non arrivassero dei risultati, era quello di continuare quella strada. Diceva ‘continua, perché è la strada giusta’: questo mi dava forza, perché sapevo che apprezzava quello che facevamo. I risultati che ho ottenuto in quegli anni, ci hanno dato pure credibilità”.