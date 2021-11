Borja Valero: “Ho promesso ai tifosi viola che andrò in Curva Fiesole. Mi chiamano ancora sindaco”

Borja Valero ha parlato a Cronache di Spogliatoio intervistato proprio in Curva Fiesole, queste le sue parole:

“A Firenze mi chiamano ancora sindaco quando mi vedono per le strade. Vedere il campo dalla Curva Fiesole è una prospettiva diversa, mi fa strano perchè l’ho sempre vista dal campo. I tifosi in Curva sono caldi, io qui non ci sono mai venuto ma ho promesso ai ragazzi della curva che un giorno verrò”

TROVATO L’UOMO CHE HA TOCCATO IL FONDOSCHIENA DI GRETA BECCAGLIA IN DIRETTA TV