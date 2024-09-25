Gosens: "I tifosi capiscano che i soldi non comprano la salute mentale. Molti soffrono in silenzio"

L'esterno della Fiorentina ha parlato di sé e delle pressioni che gravano sulle spalle dei giocatori nel calcio moderno

Robin Gosens, nuovo giocatore della Fiorentina, si è raccontato in un’intervista a Cronache di Spogliatoio, realizzata all’interno del Viola Park. L'esterno viola ha parlato di sé, partendo anche dai frammenti di esperienza vissuta per toccare il tema relativo alle pressioni che gravano sui giocatori nel calcio moderno:

“Onestamente, fare tante altre cose oltre al calcio, come l’università, mi ha aiutato tantissimo a staccare la testa, mi ha aiutato a trovare altre energie. Quando pensi solo al calcio ti si possono presentare delle difficoltà, io così mi sono confrontato con me stesso e ho liberato la mente.

Io ho sempre cercato di diventare una versione completa di me stesso. Se un progetto mi aiuta a farlo, lo faccio, a prescindere dal calcio. Al giorno d’oggi ci sono tante pressioni sui calciatori, ma non voglio scappare dal calcio. Tutte le cose oltre il calcio le faccio per crescere come persona. Personalmente ho paura a fine carriera di ritrovarmi a non fare altro, per questo cerco cose che poi, quando mi ritirerò, mi daranno un valore aggiunto.

Dopo la carriera sono sicuro che andrò a lavorare come psicologo grazie alla mia laurea, voglio aiutare i giovani che soffrono pressione o altri problemi. Mi ci vedo bene perché io stesso mi sono trovato in questa situazione, per questo voglio mettermi a disposizione con la mia esperienza personale, le mie sofferenze.

Sicuramente tanti giocatori soffrono, nella mia carriera non sono riuscito ad accorgermi dei miei compagni, perché avevo poca esperienza. I problemi mentali sono un grande tabù, nessuno vuole parlarne perché visti come debolezze. Per questo anche i giocatori, come tutte le altre persone, scelgono di stare in silenzio, senza parlarne. Poi la gente non capisce da fuori, e per un atleta questo è un problema perché magari ha qualche disturbo psicologico, entra in campo e fa schifo per questo motivo e nessuno può aiutarlo né capirlo. Dovrebbe esserci un modo per aprirsi, noi abbiamo la responsabilità di aiutare i nostri compagni facendoli aprire e dargli un aiuto psicologico. Magari giochi male, prendi 3 o 4 in pagella nonostante sei forte e nessuno riesce a capirti.

I tifosi vogliono che il giocatore renda al massimo, spesso la percezione su di noi è sbagliata. Si guarda ai soldi, le persone pensano: “Guadagnano tanto, stanno bene”. Ma i soldi non comprano la salute, soprattutto quella mentale. I tifosi devono capire che un giocatore può avere questi problemi esattamente come loro, nonostante i soldi e una posizione privilegiata".

Dodò: “Datemi il rinnovo e lo firmo subito. Non andare alla Juventus è una promessa fatta a Joe”

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