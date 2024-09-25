Dodò: "Datemi il rinnovo e lo firmo subito. Non andare alla Juventus è una promessa fatta a Joe"

Il terzino della Fiorentina Dodo ha ribadito sui social che vuole rimanere in viola e che non andrà alla Juve per una promessa fatta a Barone

Il terzino viola Dodo ha commentato sui social un post di una fanpage della Fiorentina, Noi siamo la Fiorentina, rispondendo anche ad alcuni tifosi che gli hanno chiesto di rimanere e rinnovare a vita con la squadra gigliata.

Il numero 2 viola, che con la Lazio ha indossato la fascia di capitano per la prima volta, si è lasciato andare tra i commenti, dicendo innanzitutto che non dipende da lui rinnovare, ma appena gli daranno il contratto, firmerà (parole che ricordano quanto detto da Vlahovic nel ritiro di Moena 2021). Successivamente, alla richiesta di un tifoso di non andare alla Juventus in caso di addio alla Fiorentina, Dodo ha risposto che non lo farà, visto che è una promessa fatta al compianto Joe Barone.

Parole importanti, dunque, quelle del terzino della Fiorentina, che dimostra ancora una volta il suo grande amore con Firenze e i tifosi.

LA SITUAZIONE DI PONGRACIC E MANDRAGORA

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