Radio Bruno rivela: "Pongracic e Mandragora non si stanno allenando con la squadra"

Ad oggi, né Pongracic né Mandragora sono in gruppo. In caso di una loro assenza, Palladino studierà altre soluzioni per Fiorentina-Empoli

Non arrivano buone notizie per la Fiorentina di Palladino in vista del derby toscano contro l’Empoli. Infatti, secondo quanto riportato da Radio Bruno durante il Pentasport, né Pongracic né Mandragora si stanno allenando con la squadra quest’oggi. Pongracic arriva da un infortunio patito prima della partita contro la Lazio. Questo significa che se anche si dovesse riprendere nelle prossime ore, è difficile che sia disponibile per la sfida di domenica. L’assenza di Mandragora, invece, non risulta essere giustificata: nelle prossime ore sapremo di più sulle sue condizioni, così come quelle del difensore croato.

IL DATO SULLE OCCASIONI CREATE DALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-e-seconda-in-serie-a-per-xg-8-5-milan-al-primo-posto-con-9-3-gol-segnati-solo-7-viola-in-debito/269553/