Trevisani: "Kean? Partita mostruosa contro l'Atalanta. È indiscutibilmente l'attaccante italiano più forte"

Il commento di Trevisani sulle prestazioni di Kean in questo avvio di stagione

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, durante la prima puntata della nuova stagione di Fontana di Trevi, ha parlato delle prestazioni di Moise Kean in questo avvio di campionato. Le sue parole:

"Kean? Contro l'Atalanta ha fatto una partita mostruosa. Al di là del gol molto banale, che comunque non li faceva. Fa gol in Nazionale, fa gol in Conference e lo fa in campionato. Lui aveva bisogno di fiducia e di una squadra intorno che giocasse a calcio, due cose che gli sono mancate alla Juventus. Dopodiché è indiscutibilmente l'attaccante italiano più forte. Retegui al PSG non ci va. Kean, a 20 anni, ha fatto 17 gol al PSG. È un incompreso, ma il giocatore Moise Kean è forte, non si discute".

Corriere Fiorentino: “Dalla finale di Conference alla crisi di Palladino, 2024 nero per la Fiorentina”

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