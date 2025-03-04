Beltran: "L'Italia voleva convocarmi, scelsi l'Argentina per 2 motivi. I miei bisnonni erano piemontesi"

Lucas Beltran ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, svelando il retroscena dietro la chiamata della Nazionale italiana. Queste le parole del numero 9 della Fiorentina:"Il mio bisnonno...

Lucas Beltran ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, svelando il retroscena dietro la chiamata della Nazionale italiana. Queste le parole del numero 9 della Fiorentina:

"Il mio bisnonno era piemontese. Mi è arrivata la convocazione sia dell'Italia che dell'Argentina, nello stesso momento. Io ho scelto l'Argentina, perché io mi sento argentino chiaramente e anche perché penso che in Italia ci sono tanti giocatori validi e che possono fare bene. Mi metto al loro posto e dico: se uno non è argentino e gioca per l'Argentina a me darebbe un po' di fastidio, per quello penso che non fosse giusto per gli altri.

Se mi aspettavo la chiamata dell'Italia? Sì, perché mi avevano chiamato 2 mesi prima per chiedermi quale fosse la situazione relativa al passaporto. Poi mi ha chiamato l'Argentina nello stesso momento ed ho scelto. Poi non sono mai stato nel paese da cui venivano i miei bisnonni in Piemonte".