Bonaventura: “Giocavo al Padova con Italiano, richiamava tutti. Tante differenze dall’anno scorso”

Jack Bonaventura è stato intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, queste le parole e di seguito il video delle sue parole:

“Non sono timido, sono solo riservato, cerco di tenere le cose per me. Ho sempre creduto di poter giocare in serie A, era il mio obiettivo principale che è arrivato grazie alla costanza. Mi sento bene e spero di poter giocare ancora tante partite.

Se dovessi tatuarti un posto di Firenze? Mi piace Piazzale Michelangelo che è molto vicino a dove abito. Firenze è una città speciale, se cammini per strada ogni angolo di questo posto è storia, anche la gente allo stadio crea un’atmosfera unica, c’è una passione incredibile per la Fiorentina

Al Padova ho giocato con Italiano, in campo richiamava tutti, ce l’aveva dentro quello di fare l’allenatore. Con il suo arrivo il nostro modo di giocare è cambiato tanto, facciamo un calcio che fa divertire la gente, abbiamo grandi margini di miglioramento. Il futuro della Fiorentina con Italiano è in buone mani”