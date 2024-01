Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, l’affare tra Fiorentina e Genoa per portare in Viola Albert Gudmundsson non si farà. L’offerta della Fiorentina per l’attaccante islandese si aggirerebbe intorno ai 20 milioni ma la richiesta dei rossoblù è di 30 milioni.

