Biasin critica: “La Fiorentina è ultima perchè se lo merita. La proprietà è assente e i giocatori in difficoltà”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio per commentare il momento sportivo della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina è quello che realmente è: una squadra con 4 punti in 10 partite. Il problema non è solo la classifica, sei ultimo perchè te lo meriti, non per casualità degli eventi. La squadra è in difficoltà su tutti i fronti, senza allenatore fino a poco fa, senza un direttore e senza una proprietà. Difficile mettere insieme i cocci in questa situazione.”

Biasin continua: “Se parti male viene giù tutto. La situazione è delicata ma c’è ancora tempo per risollevarsi, soprattutto con Vanoli, uno di carattere. Ora come ora vedi la fragilità: guardi in faccia i calciatori e vedi che sono in difficoltà.”