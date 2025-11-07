7 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Biasin critica: “La Fiorentina è ultima perchè se lo merita. La proprietà è assente e i giocatori in difficoltà”

News

Biasin critica: “La Fiorentina è ultima perchè se lo merita. La proprietà è assente e i giocatori in difficoltà”

Redazione

7 Novembre · 22:24

Aggiornamento: 7 Novembre 2025 · 22:24

TAG:

biasinCronache di SpogliatoioFiorentina

Condividi:

di

Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio per commentare la situazione grave in cui versa la Fiorentina.

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio per commentare il momento sportivo della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina è quello che realmente è: una squadra con 4 punti in 10 partite. Il problema non è solo la classifica, sei ultimo perchè te lo meriti, non per casualità degli eventi. La squadra è in difficoltà su tutti i fronti, senza allenatore fino a poco fa, senza un direttore e senza una proprietà. Difficile mettere insieme i cocci in questa situazione.”

Biasin continua: “Se parti male viene giù tutto. La situazione è delicata ma c’è ancora tempo per risollevarsi, soprattutto con Vanoli, uno di carattere. Ora come ora vedi la fragilità: guardi in faccia i calciatori e vedi che sono in difficoltà.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio